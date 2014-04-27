Захваченных в плен СБУшников могло "сдать" их руководство - СМИ

Это может показаться случайностью, однако уже есть информация, что спецназовцев сдали свои же. И очевидно, что кто-то из руководства, кто знал все детали спецоперации. Все произошло молниеносно, пишет ТСН.

Автомобиль остановили и сразу же окружили вооруженные люди.

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Спецназовцы решили не использовать оружие, к тому же не известно, были ли пистолеты у всех них. СБУшники начали отбиваться, завязался рукопашный бой, но силы были неравными.

Позже террористы, кичась своей добычей, показали захваченных в плен СБУшников российским телеканалам, при этом не подумав, как это будет выглядеть на телеэкранах.

На видео четко видно, что альфовцы избиты, у них синяки на ногах, головы в крови. С мужчин сняли штаны, им выкрутили руки и грубо заклеили глаза скотчем.