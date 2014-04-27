Террористы сняли осаду с аэродрома в Краматорске





После демонстрационных действий по блокированию и подготовке штурма аэродрома в Краматорске, занятого украинскими силовиками, экстремисты сняли осаду. Бойцы спецназа СБУ и ВВ МВД заняли круговую оборону, однако штурма так и не последовало.

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Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

По его информации, экстремистами был задержан транспорт, перевозивший на аэродром продовольствие.

В настоящее время в зоне прямой видимости по периметру аэродрома групп экстремистов не наблюдаются.

"Одновременно сегодня в зоне проведения антитеррористической операции и в других местах несения службы украинских силовиков (в частности, на блок-постах ) наблюдались демонстрационные действия групп экстремистов. Речь шла о массированном психологическом воздействии со стороны сепаратистов, и попытках спровоцировать силовиков на открытие огня", - сообщил Попов.