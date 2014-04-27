В Киев срочно вылетает генеральный секретарь ОБСЕ

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

"Ситуация с освобождением наблюдателей ОБСЕ остается сложной. Возвращаюсь в Киев. Вечером в Киев прилетает и генсек ОБСЕ Ламберто Заньер", - написал и.о.главы МИД в Твиттере, передает Украинская правда.

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Представители ОБСЕ были задержаны 25 апреля на въезде в Славянск со стороны Краматорска. Среди пассажиров автобуса были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных Сил Украины и водитель транспортного средства.

МИД Украины обратился к РФ с требованием повлиять на террористов, чтобы те освободили представителей миссии, прибывших в Славянск с целью "ознакомления с ходом проведения антитеррористической операции на предмет соблюдения Украиной норм международного права в части защиты гражданского населения".

Вместе с тем в ОБСЕ заявили: люди, которые находились в захваченном автобусе не имеют отношения к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ или к наблюдателей на выборах.

По данным ОБСЕ, задержанные - военная верификационная миссия, которая прибыла по приглашению властей Украины в соответствии с венским документом 2011 года". В нее входят восемь человек: четверо граждан Германии и по одному представителю из Чехии, Дании, Польши и Швеции.

26 апреля представители Дании, Швеции и Польши заявили, что задержаны у Славянска на востоке Украины международные военные инспекторы из стран ОБСЕ должны быть немедленно освобождены.

Вместе с тем источник в правительственных кругах Германии сообщило, что в Украину выехала делегация ОБСЕ, которая будет вести переговоры об освобождении захваченных военных инспекторов.