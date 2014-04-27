В Артемовске сепаратисты пытались заблокировать воинскую часть

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, 26 апреля около 22.30 к контрольно-пропускному пункту воинской части ВСУ вблизи Артемовска Донецкой области подошли почти 150 гражданских лиц без оружия. Они заблокировали выезд из части и требовали от военнослужащих сложить оружие.

Читайте такжеНочью под Славянском украинские силовики деблокировали блокпост и схватили одного экстремиста - Тымчук

Услышав в ответ на свои требования четкий отказ, в 23.30 гражданские лица зажгли вблизи воинской части автомобильные шины.

Сегодня около 1.00, увидев, что военнослужащие не поддаются на провокации, гражданские лица разошлись. "Пострадавших среди военнослужащих и гражданских лиц нет", - отметили в Минобороны.