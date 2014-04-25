Меркель призвала Путина обратиться к сепаратистам, чтобы те сложили оружие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, так содержание телефонного разговора Меркель с Путиным передал журналистам представитель канцлера Штеффен Шейберт.

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Он заявил, что Россия должна публично обратиться к сепаратистов на востоке Украины, чтобы те сложили оружие, и что поведение Москвы от времени проведения Женевской конференции 17 апреля таково, что "совершенно разочаровывает".

Ожидания Ангелы Меркель, сказал ее представитель, были такими, что Россия активно возьмется за имплементацию Женевских договоренностей. "Если не будет изменений к лучшему, тогда будет правильным быть готовыми к новым санкциям", - сказал Шейберт, добавив, что должна быть открыта одновременно и дверь к диалогу с Москвой.

Шейберт отметил, что ОБСЕ и ее наблюдательная миссия в Украине нуждаются в поддержке всех сторон.