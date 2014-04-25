Запорожские студенты провели марш мира

Участники шествия выкрикивали лозунги "Запорожье - это Украина" и "Восток и Запад вместе". Запорожские активисты говорят, что организовали марш мира на поддержку восточных областей страны, сообщает "Радио Свобода".

«Я помню, когда мы зимой после зачистки шли со студентами, и нас было в несколько раз меньше. Тогда студенты боялись, но хорошо, что сейчас они понимают: выходить и показывать, что нас много, надо», - сказала участница акции Юлия Новицкая.

Колонна объединила студентов из более чем десяти запорожских вузов. В завершение шествия ее участники спели национальный гимн и перечислили города Украины, поднимая с каждой названием флаги над головами.