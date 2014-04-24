Ночью украинские военные отбили атаку террористов на склады с оружием в Артемовске

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", ночью в Донецкой области произошло очередное боевое столкновение.Несколько десятков экстремистов, вооруженных автоматическим оружием и гранатометами, напали на склады с оружием в Артемовске", - сообщил в соцсети Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Украинские военнослужащие дали отпор налетчикам: встретив вооруженное сопротивление, экстремисты разбежались.

По предварительным данным, есть раненые.

По информации Новостей Донбасса, в 5.20 утра на санпропускник ЦРБ «скорая» доставила военнослужащего контрактной службы с ранением в лицо. Пострадавшему оказана помощь. Состояние 27-летнего пациента медики оценивают как средней тяжести.Читайте такжеСреди сепаратистов в Славянске нашли одного местного

"Ночью было нападение на воинскую часть, с целью завладеть оружием. Нападала группа около 70 человек во главе с русским военным (засвеченным на многих фото в Славянске – с обширной бородой). Военные отбили нападение. Ранен солдат. Данные о пострадавших с нападавшей стороны уточняются", - написал в своем сообщении в социальной сети Facebook министр МВД Арсен Аваков.

По данным Минобороны, около 100 нападавших вели огонь из автоматического оружия, гранатометов и активно применяли ручные осколочные гранаты.