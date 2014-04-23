В Красноармейске депутаты горсовета отказались признать "Донецкую народную республику"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что сегодня в Красноармейске на сессии горсовета депутаты единогласно отказались поддержать признание «ДНР» и выступили за сохранение целостности Украины.

В то же время, в ОГА сообщили, что в регионе не прекращается пропагандистская работа, проводимая представителями «ДНР».

Так, в Горловке во время митинга на шахте им. Калинина горняки приняли решение вывесить флаг «ДНР» над зданием шахтоуправления.