Конституционный Суд Украины прекратил сотрудничество с Конституционным Судом России

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе КСУ, в решении отмечается, что между КС Украины и Российской Федерации 14 июня 2000 года был заключен Меморандум о развитии сотрудничества, в котором предусмотрена, в частности, поддержка отношений между судами на основе принципов дальнейшего развития всесторонних взаимовыгодных украинско-российских отношений, обеспечения верховенства права, основных прав и свобод человека, взаимного уважения, доверия и сотрудничества.

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Конституционный Суд Украины в Решении от 14 марта 2014 года № 2-рп/2014 признал Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым «О проведении общекрымского референдума» от 6 марта 2014 года № 1702 – 6/2014 как не отвечающее Конституции Украины. Следовательно, правовых оснований для проведения 16 марта 2014 года референдума в Автономной Республике Крым и городе Севастополе не было, и его результаты не могут считаться основой для «самоопределения Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Однако, отмечает КСУ, вопреки указанному решению Конституционного Суда Украины, этот референдум был проведен, а его результаты использованы для заключения 18 марта 2014 года договора между Российской Федерацией и так называемой «Республикой Крым» «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской федерации новых субъектов».

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Конституционный Суд Украины отмечает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь как неотъемлемые составные части системы административно-территориального устройства Украины не являются субъектами международного права и поэтому не могут быть сторонами международных договоров, последствиями подписания которых является нарушение территориальной целостности Украины. Это противоречит Конституции Украины и основополагающим нормам и принципам, изложенным в Уставе Организации Объединенных Нации 1945 года, Уставе Совета Европы 1949 года, Декларации о принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничестве в Европе 1975 года.

На положениях указанных документов основываются резолюции ООН и Совета Европы относительно Украины.

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Так, Генеральная ассамблея ООН в Резолюции «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262 отметила, что референдум, проведенный в АР Крым и городе Севастополе, не имеет законной силы и не может быть основой для какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Парламентская ассамблея Совета Европы 9 апреля 2014 года приняла Резолюцию «Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов» № 1988 (2014), в которой указала, что этот референдум является неконституционным, его результаты и незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не имеют юридической силы и не признаются Советом Европы.

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев «дело о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о приеме в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» принял Постановление от 19 марта 2014 года № 6-П, которым признал этот договор отвечающим Конституции Российской Федерации, признав таким образом международную правосубъектность административно-территориальной единицы Украины.

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"Давая в указанном постановлении оценку конституционности договора между Российской Федерацией и так называемой «Республикой Крым», Конституционный Суд Российской Федерации пренебрег и принципами и положениями Меморандума о дальнейшем развитии всесторонних взаимовыгодных украинско-российских отношений, обеспечении верховенства права, основных прав и свобод человека, взаимного уважения, доверия и сотрудничества", - отмечает КСУ.