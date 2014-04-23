СБУ ограничила доступ к Госреестру избирателей в Донецкой области

Работники СБУ совместно с сотрудниками ЦИК пресекли попытки получить незаконный доступ к информационным базам данных Госреестра избирателей с целью обеспечения проведения так называемого референдума в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила сотрудник пресс-центра СБУ Екатерина Косарева.

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По ее словам, отделения Госреестра избирателей отключены от общегосударственного реестра в городах Славянске, Енакиево, Снежное, Амвросиевка и Краматорск Донецкой области, к которым пытались получить доступ вооруженные лица.

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Как сообщал УНИАН, с 6 апреля вооруженные лица захватили ряд админзданий в некоторых городах Донецкой области и требуют провести референдум о статусе региона.