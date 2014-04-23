МВД России не хватает денег на создание полиции в Крыму, сказал российской газете «Ведомости» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн.

Речь идет о нехватке миллиардов рублей - точная сумма не может быть названа, как и объем дефицита: данные содержатся в закрытой части государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной правительством в январе и скорректированной в середине апреля, отмечает издание.

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В Крыму и Севастополе должно быть 15 500 сотрудников полиции и 3600 служащих внутренних войск, следовало из сообщения заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева на заседании комитета Госдумы по безопасности, состоявшемся 22 апреля. Финансирование на 3000 сотрудников найдено по решению Владимира Путина, сказал Хинштейн, остальное надо искать. Будут последовательные сокращения главков в федеральных округах, сказал депутат, сокращения уже начинаются.

По словам источника «Ведомостей» в центральном аппарате МВД, реальная численность крымской милиции сейчас не превышает 12 000 человек, но ее планируется увеличить на несколько тысяч и поднять зарплату примерно вдвое, что потребует до 10 млрд руб. в год дополнительно. В крымской милиции не существовало многих подразделений, имеющихся в российской полиции: отдела дознания, управления оперативно-розыскной информации и др., объяснил Гостев.

Госпрограмма предусматривает существенное сокращение финансирования всей российской полиции в 2014-2020 гг. (на 68,2 млрд руб. в первые три года и на 568,4 млрд в 2017-2020 гг.), сказал депутатам Гостев. Это приведет к новым увольнениям сотрудников и «крушению организационной структуры» (работающим до сих пор не проиндексировали зарплату), уверены в министерстве. Но уладить разногласия с Минфином МВД не смогло - за день до заседания комитета министерству стало известно, что программа утверждена с сокращениями, добавил Гостев. Дефицит бюджета МВД только по открытой части госпрограммы (7,4 трлн руб.) сейчас составляет 23%, по закрытой ситуация еще тревожнее, подтвердил Хинштейн. В таком случае будет доработано и без того критическое заключение комитета по безопасности, пообещала его председатель Ирина Яровая.

Госпрограмма обеспечения общественного порядка — это фактически все бюджетные ассигнования на МВД, ее сокращение означает уменьшение финансирования всех ключевых направлений работы полиции, говорит собеседник «Ведомостей» в центральном аппарате министерства.

В Минфине в ответ на официальный запрос «Ведомостей» напомнили, что 13 марта 2014 г. председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил единый подход к оптимизации расходов федерального бюджета на реализацию всех госпрограмм, начиная с 2017 г., а также определенные в соответствии с данным подходом предельные объемы расходов на госпрограммы на период 2017-2020 гг. Работа по оценке дополнительной штатной численности служб Крыма и Севастополя проводится и при необходимости в бюджет будут внесены изменения, говорится в ответе министерства.

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Справка УНИАН. Россия в марте аннексировала украинский Крым.

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.