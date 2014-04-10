В Крыму появились первые "полицаи"

"Принимая присягу, сотрудники полиции клялись быть мужественными и честными, всегда стоять на страже правопорядка и защищать граждан от преступных посягательств", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу окупационного МВД РФ по Республике Крым.

Читайте такжеПутин хочет видеть присоединение Крыма в учебниках историиТоржественная церемония завершилась вручением служебных удостоверений. Начальник департамента госслужбы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко вручил документы нескольким сотрудникам.