В Крыму появились первые "полицаи"

19:49, 10 апреля 2014
Политика
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В оккупированном Крыму состоялась церемония приведения к "присяге на верность Российской Федерации и ее народу" нескольких крымских полицейских.

В Крыму появилась окупационная полиция / REUTERS

"Принимая присягу, сотрудники полиции клялись быть мужественными и честными, всегда стоять на страже правопорядка и защищать граждан от преступных посягательств", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу окупационного МВД РФ по Республике Крым.

Читайте такжеПутин хочет видеть присоединение Крыма в учебниках историиТоржественная церемония завершилась вручением служебных удостоверений. Начальник департамента госслужбы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко вручил документы нескольким сотрудникам.

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