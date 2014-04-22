Сотрудникам СБУ закупили рыбных деликатесов на 426 тысяч гривень

Департамент хозяйственного обеспечения СБУ 10 апреля по результатам тендера заключил соглашения на поставкурыбы и рыбных продуктов на сумму 426,47 тыс грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Заказаны столовые сорта рыбы, деликатесные сорта, кальмары и крабовые палочки, которые будет поставлять предприниматель Елена Ударцева, а также готовую продукцию, которой СБУ будет обеспечивать ООО «Певекс ЛТД».

Слабосоленый лосось и эскалар холодного копчения обойдутся по 218,40 грн./кг и 190,50 грн./кг соответственно.

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Среди заказанных деликатесных сортов филе лосося по 70,40 грн./кг, форель по 86,50 и эскалар (масляная рыба) по 67,00.

В целом же в этом году хозяйственный департамент СБУ объявил тендеры на закупку продуктов питания на общую ожидаемую сумму 5,46 млн грн. Сейчас уже заключено сделок на 1,73 млн грн., из них на мясо (курятина) пойдет 119 тыс. грн., рыбу и рыбные продукты - 426 тыс. грн., на масло и молочные продукты - 462 тыс грн., на овощи - 429 тыс грн., и еще 296 тыс грн. потратят на сладости.

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В течение года продукцию должны поставлять на ул. Ирининскую, 1/3, где находится административное здание Службы безопасности Украины.

После опубликования этой информации в пресс-центре СБУ объяснили, что продукты закупаются за так называемые оборотные средства. Такие средства не являются бюджетными ресурсами, которые направляются на выполнение государственных программ. Через прозрачные тендерные процедуры продукты закупаются для столовых СБУ, где они реализуются сотрудникам за деньги. То есть средства, потраченные на эти продукты, возвращаются в оборот на счет СБУ.