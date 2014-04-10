Чиновникам закупили новый корм: ягнятину по 543 гривни и сыр по 351 гривни за килограмм

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Продукты приобретены для столовых №1 по ул. Банковая и №2 по ул. Шелковичная, 1.

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Больше всего потратят на мясо и мясопродукты - 4,45 млн грн. В том числе заказано и ягнятину по 542,86 грн./кг и 380,00 грн./кг соответственно, свиную корейку на кости и без нее - по 69 и 72 грн./кг, сообщают Наши деньги.

Также заказано свинину, запеченную в черносливе по 81,59 грн./кг, говяжий язык в сале по 97,87 грн./кг, Дарницкий балык по 161,81 грн./кг.

Еще 1,56 млн грн. потратят на молочные продукты, 0,99 млн грн. - на сыры.

Из импортных сортов самыми дорогими являются итальянский «Пармиджано Реджиано» по 351 грн./кг, итальянский «Грана Падано» по 264,60 грн/кг французский «Мини Бейби Бель» по 218,75 грн/кг.

Тендеров на закупку фруктов, рыбы и других продуктов «Гарант-Сервис» пока не объявлял.

В предыдущие годы «Гарант-Сервис» регулярно заказывал дорогие продукты.

Так, например, в 2012 году «Гарант-сервис» провел тендеры на приобретение пищевой продукции на 15,80 млн грн. Тогда среди прочего было заключено соглашение на приобретение малины по 672 грн/кг. Также предприятие заказывало осетровую икру по 1150 грн. за 113 граммовую баночку, шампанское «Вдова Клико» по 618 грн. за бутылку, утиную печень по 465 грн./кг, баранье каре по 540 грн./кг.

В 2013 г. «Гарант-Сервис» через тендеры заказал продуктов на 6,19 млн грн. Среди них были спинки осетра холодного копчения экстра по 495 грн./кг и импортная зеленый лук - по 168 грн./кг.

ДП «Гарант-сервис» входит в систему предприятий Государственного управления делами, и обслуживает Секретариат Президента, Кабмин, ВРУ, СНБО, и другие госорганы, кроме того, предприятие занимается обслуживанием официальных делегаций, официальных, представительских, общегосударственных и международных мероприятий и может производить и реализовывать продукцию на договорных условиях.