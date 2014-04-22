Друзья и адвокаты Сашка Билого заявляют о фальсификации следствия

Друзья Александра Музычко (Сашка Билого) и его адвокаты утверждают, что следствие по делу гибели Музычко проводится предвзято, а доказательства фальсифицируются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств гибели Музычко.

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В частности, как отметил товарищ Музычко Сергей Пандрат, пистолет, из которого застрелили Музычко, ему не принадлежал, а то оружие, из которого был убит Музычко, не осталось на месте происшествия, а его с собой забрали бойцы “Сокола”.

Кроме того, он также рассказал о фактах, которые противоречат официальной версии следствия о том, что Музычко застрелил сам себя.

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«Я единственный человек из УНА-УНСО, который осматривал тело Александра в морге. Я видел такие раны раньше в Приднестровье и Абхазии. Если человек стреляет в себя вплотную, появляются сразу дополнительные составляющие этого выстрела, но я не видел ни ожогов, ни сажи, ни следов пороховых газов на теле. Вместо этого я видел три раны в области сердца, а также ранение в правую ногу, в районе бедра», - сказал Пандрат. Кроме того, отметил он, «спецподразделение «Сокол» забрало с собой пистолет, хотя должно было его оставить до приезда экспертной группы. Неизвестно также, куда девался бушлат Музычко, потому что Александр Музычко вышел на улицу в бушлате, и это подтверждают свидетели. Также при Музычко не нашли нож, который он постоянно носил с собой на поясе. Также не понятно, почему спецподразделение вообще сбежало с места происшествия».

Кроме того, Пандрат заявил, что есть свидетель, который видел, как бойцы “Сокола” фактически расстреляли Музычко. Однако этот свидетель боится официально дать показания.

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Товарищ Музычко отметил, что этот человек будет готов свидетельствовать официально следствию в случае, если контроль над этим делом возьмет лично первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша, которому он лично доверяет.

“Я обратился к нему, чтобы он взял этот вопрос под личный контроль. Если Голомша лично даст гарантии тому свидетелю и его семье, то он будет готов свидетельствовать”, - сказал Пандрат.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Алексей Баганец, ссылаясь на заключения экспертиз, заявил сегодня на заседании ВСК, что Музычко случайно застрелился из пистолета ПМ во время попытки бойцов “Сокола” его задержать.

Баганец сказал, что следствие рассматривало две версии этого события. Одна - это то, что убийство Музычко было осуществлено бойцами “Сокола”, при превышении ими пределов необходимой обороны или же при превышении мер для задержания преступника.

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Вторая версия заключается в том, что телесные повреждения, которые повлекли смерть Музычко, были получены при случайном нажатии Музычко на курок пистолета во время физического контакта с работниками милиции.

Баганец отметил, что заключения тех экспертиз, которые на сегодняшний день уже завершены, говорят в пользу второй версии.

“Генетические признаки клеток на спусковом механизме пистолета ПМ, изъятого у подозреваемого Музычко, являются смешанными и содержат генетические признаки образца крови Музычко. Пуля из трупа Музычко и пуля, изъятая с места нахождения трупа, отстреляны из пистолета, изъятого у Музычко. Пуля из руки раненого милиционера также отстреляна из этого пистолета, как и пуля, изъятая из-под трупа Музычко”, - сказал Баганец.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Билого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки неподалеку от г.Ривне.