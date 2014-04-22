В США представили доказательства причастности Москвы к событиям в Украине - Le Monde

В редакторской статье под названием «В США представили доказательства причастности Москвы к событиям в Украине», опубликованной во французской газете «Le Monde», говорится о том, что в понедельник 21 апреля Госдепартамент США обнародовал фотографии, предоставленные Киевом, которые, по мнению американцев, свидетельствуют о том, что вооруженные сепаратисты на востоке Украины являются на самом деле российскими военными и офицерами российской разведки.

Одна часть фотографий была предоставлена украинцами, другая часть была взята в международной прессе и в социальной сети Twitter, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки. На некоторых из них можно увидеть «доказательства связи между Россией и частью вооруженных повстанцев на востоке Украины».

Среди фотографий, которые Киев предоставил Вашингтону через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), есть одна, сделанная в Грузии в 2008 г., на которой изображен военный с длинной светлой бородой, на форме которого можно рассмотреть знак принадлежности к российским войскам специального назначения. Этого же мужчину, с немного поседевшей бородой, можно увидеть на другой фотографии, сделанной во время захвата сепаратистами милицейского участка в Краматорске. «Этот же человек был замечен в Славянске 14 апреля», указано в описании к третьей фотографии, на которой изображен мужчина в военной форме с сигаретой во рту.

На другой серии фотографий, некоторые из которых были сделаны в Крыму, а другие недавно на востоке Украины, всё тот же человек.

Третья серия фотографий – это «семейные фото» членов подразделения, которое называют «группой саботажа и признания», находящуюся в подчинении военной разведки России.

Поведение «давно сформированного подразделения»

Во время событий в Крыму и восточных областях, США обвиняли Россию в связи с загадочными «зелеными человечками», как назвали вооруженных сепаратистов за их форму без опознавательных знаков, которые позволили бы их идентифицировать. «Это еще одно дополнительное доказательство» этих связей, заверила в понедельник г-жа Псаки.

На своем официальном блоге командующий войсками НАТО генерал Филип Бридлав поделился своими «наблюдениями», объяснив, почему он думает, что Россия стоит за событиями в Украине.

«Действия пророссийских сепаратистов на востоке Украины показывают, что их подготовка, военное снаряжение, а также манера работать сообща, характерны для войск, которые принадлежат к подразделению, сформировавшемуся давно, а не спонтанно из группы местных повстанцев».

Их поведение и дисциплина, в частности тот факт, что они держат оружие «стволом вниз» и палец не на спусковом крючке, позволяют генералу Бридлаву сделать вывод, что речь идет о хорошо подготовленных военных. На это указывает и их оружие, которое находится на вооружении российской армии, а также их профессиональные действия на блокпостах. «Они совсем не похожи на типичных повстанцев, которых можно часто увидеть сидящими или с сигаретой во рту».