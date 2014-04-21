Миссия ОБСЕ сегодня попытается попасть в Славянск

Комиссары сетуют на немалые проблемы, с которыми они столкнулись в Украине.

Во-первых - большое расстояние между городами. Во-вторых - много контрольно-пропускных пунктов и блокпостов на дорогах. Кроме этого, наблюдатели вынуждены постоянно объяснять, какую организацию они представляют, какие у них полномочия и о чем именно идет речь в женевских соглашениях, передает 5 канал.Читайте такжеМиссия ОБСЕ обнаружила признаки работы "иностранных консультантов" на Донетчине

Миссия ОБСЕ пока не доехала до Славянска из-за опасности для жизни наблюдателей. Впрочем, комиссары надеются попасть в город уже сегодня.