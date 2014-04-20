Турчинов: Путин хочет уничтожить Украину, потому что ее боится

Об этом и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил в интервью программе «События недели» («События недели») на телеканале «Украина».

По его словам, «Путин очень боится Украины, потому что Украина - это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, а какая не нравится. У нас люди сами смогли изменить власть и устранить от, извините, «бюджетных кормушек» вороватых правителей».

Читайте такжеКремль признал присутствие большого контингента российских войск на границе с Украиной«И такой пример очень пугает Путина», - добавил Турчинов.

По его словам, «поэтому его задача - не просто захватить часть территории Украины, его задача - полностью дестабилизировать ситуацию в стране. Попытка дестабилизировать ситуацию на Востоке страны, в первую очередь в Донецкой области - это удар по всей Украине».

«И уничтожить независимую Украину - именно такую задачу преследует режим Путина», - подчеркнул Турчинов.