Уволься из милиции и обвешивайся лентами без ограничений - Аваков

Об этом он заявил сегодня вечером на своей странице в «Фейсбук».

«Мне прислали видео из Луганска. Патрульная машина была с «колорадской лентой». Проверили. Докладывает начальник областной милиции: «Провели проверку всех служебных машин. Всем желающим иметь, кроме государственных символов на форме и машинах - еще какие-то символы - предложили уволиться из милиции, и обвешиваться лентами без ограничений. Таких в итоге не нашлось», - написал Аваков, признав, что в украинской милиции есть проблема с подбором кадров и эта проблема будет решаться.