Уволься из милиции и обвешивайся лентами без ограничений - Аваков
22:44, 19 апреля 2014Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает подчиненным, которые разделяют пророссийские настроения, сначала уволиться из органов внутренних дел, а потом носить на себе любую символику, кроме государственной, которую им будет угодно.
Аваков посоветовал сторонникам сепаратизма уволиться из органов правопорядка
Об этом он заявил сегодня вечером на своей странице в «Фейсбук».
«Мне прислали видео из Луганска. Патрульная машина была с «колорадской лентой». Проверили. Докладывает начальник областной милиции: «Провели проверку всех служебных машин. Всем желающим иметь, кроме государственных символов на форме и машинах - еще какие-то символы - предложили уволиться из милиции, и обвешиваться лентами без ограничений. Таких в итоге не нашлось», - написал Аваков, признав, что в украинской милиции есть проблема с подбором кадров и эта проблема будет решаться.
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