Путин наградит военных РФ за аннексию Крыма
12:05, 19 апреля 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что наградит военнослужащих, принимавших участие в проведении незаконного референдума в Крыму 16 марта.
Путин наградит военных РФ за аннексию Крым /REUTERS
В эфире программы "Вести в субботу" Путин заявил, что личности этих военнослужащих пока не будут преданы огласке, передают РИА Новости.
"Я думаю, что в ближайшее время не узнаем (имен военных - Ред.), но государственные награды, конечно, будут", — сказал Путин.
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