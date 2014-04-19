Путин наградит военных РФ за аннексию Крыма

12:05, 19 апреля 2014
Политика
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что наградит военнослужащих, принимавших участие в проведении незаконного референдума в Крыму 16 марта.

REUTERS

В эфире программы "Вести в субботу" Путин заявил, что личности этих военнослужащих пока не будут преданы огласке, передают РИА Новости.

"Я думаю, что в ближайшее время не узнаем (имен военных - Ред.), но государственные награды, конечно, будут", — сказал Путин.

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