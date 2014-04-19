Путин прокомментировал информацию о возможном приезде Януковича в Украину 20 апреля
11:47, 19 апреля 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном появлении экс-президента Украины Виктора Януковича в Украине на Пасху.
/Путин прокомментировал информацию и возможно приезде Януковича в Украину 20 апреля REUTERS
"Это у него надо спросить", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего программы "Вести в субботу", передают РИА Новости.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Янукович 20 апреля может появиться в Донецке.
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