Путин прокомментировал информацию о возможном приезде Януковича в Украину 20 апреля

11:47, 19 апреля 2014
Политика
0 0

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном появлении экс-президента Украины Виктора Януковича в Украине на Пасху.

REUTERS

"Это у него надо спросить", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего программы "Вести в субботу", передают РИА Новости. 

Напомним, в СМИ появилась информация, что Янукович 20 апреля может появиться в Донецке. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter