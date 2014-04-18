ЕС уже подготовил новый пакет санкций против России - еврокомиссар
Европейский союз уже подготовил новый пакет санкций в отношении России.
Об этом сообщил в интервью местному радио европейский комиссар по вопросам бюджета Януш Левандовский.
По мнению представителя Еврокомиссии, Европа должна внимательно наблюдать за происходящим вокруг ситуации в Украине и рассматривать возможность введения новых санкций, пишет ИТАР-ТАСС.
"Они направлены вглубь российской экономики, российских активов, но я не имею права об этом говорить", - отметил Левандовский.
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"Так или иначе, лучше бы было обойтись без санкций, так как Европа выходит из кризиса и каждое давление на экономические интересы осложняет этот процесс", - добавил Левандовский.
Касаясь вопроса европейской помощи для Украины, еврокомиссар сообщил, что в Брюсселе делается все возможное, чтобы "уже в мае на Украину пошли первые средства в рамках макроэкономической помощи".
"В сумме это должно быть 1 млрд 610 млн евро", - сказал он, добавив, что также в мае-июне возможно выделение грантов в рамках политики соседства.