"Женевские договоренности" уменьшают риск обострения конфликта в Украине - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коморовский заявил сегодня в Варшаве.

"Достигнуты договоренности, по моему убеждению, дают одно: элиминируют на этом этапе риск резкого обострения конфликта в окрестностях Украины и в Восточной Украине. Такие далеко идущие обязательства и однозначные декларации министра иностранных дел России все-таки нельзя перечеркнуть за несколько дней", - сказал Коморовский.

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Он также отметил, что переговоры в Женеве создали "новый климат", признав, что они, конечно, не решают всех проблем и многое будет зависеть от того, как эти договоренности будут выполняться сторонами.

"Минимальным выигрышем может быть выигрыш времени и остановка обострения очень серьезного конфликта. Стоит осознать, что каждую неделю условного покоя или отсутствие обострения конфликта, это дополнительный шанс для новой украинской власти, шанс на укрепление Украинского государства", - сказал Коморовский.

Президент выразил мнение, что было бы хорошо, если бы дискуссия вокруг Украины перешла из милитаристских категорий на разговоры о будущем государственном устройстве этого государства.