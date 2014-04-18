Телебашню в Краматорске обесточили, сепаратисты покинули объект
Концерн РРТ совместно с СБУ выключили из эфира несанкционированное вещание российских телевизионных каналов, которое началось после захвата российскими военными радио-телевизионной передающей станции м. Краматорск.
Об этом сообщается на сайте концерна
Как сообщалось ранее, российские военные 17 апреля 2014 захватили РТПС города Краматорск, выключили из эфира украинские каналы и на их частотах вывели в эфир российские.
После обращения Концерна РРТ к СБУ и энергоснабжающей организации указанную передающую станцию было обесточено.
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По невозможности обеспечения несанкционированного вещания российских каналов захватчики покинули объект.
После проверки и обеспечения специализированными подразделениями МВД и Минобороны безопасного доступа на РТПС города Краматорск технического персонала, будут приняты меры скорейшего включения трансляции украинских телевизионных каналов и проведен анализ нанесенных убытков.