Телебашню в Краматорске обесточили, сепаратисты покинули объект

14:47, 18 апреля 2014
Политика
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Концерн РРТ совместно с СБУ выключили из эфира несанкционированное вещание российских телевизионных каналов, которое началось после захвата российскими военными радио-телевизионной передающей станции м. Краматорск.

Телевежа у Краматорську відновила трансляцію українських каналів / history.mk.ua

Об этом сообщается на сайте концерна

Как сообщалось ранее, российские военные 17 апреля 2014 захватили РТПС города Краматорск, выключили из эфира украинские каналы и на их частотах вывели в эфир российские.

После обращения Концерна РРТ к СБУ и энергоснабжающей организации указанную передающую станцию было обесточено.

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По невозможности обеспечения несанкционированного вещания российских каналов захватчики покинули объект.

После проверки и обеспечения специализированными подразделениями МВД и Минобороны безопасного доступа на РТПС города Краматорск технического персонала, будут приняты меры скорейшего включения трансляции украинских телевизионных каналов и проведен анализ нанесенных убытков.

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