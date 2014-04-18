Тягнибок считает, что Россию надо исключить из основных международных организаций
Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок призвал создать международную антипутинскую коалицию, чтобы сдержать агрессию России.
Об этом Тягнибок заявил, комментируя вчерашние четырехсторонние переговоры в Женеве о разрешении конфликта на востоке Украины.
«Реакция ЕС и США на действия Путина не должна ограничиваться призывами к умиротворению агрессора. Нельзя допустить превращения Женевской конференции в Мюнхенскую 1938 года, когда западные демократии под давлением гитлеровской агрессии сдали Чехословакию. Для сдерживания российской агрессии на постсоветском пространстве - в частности, в Украине - необходимо сформировать международную антипутинскую коалицию», - заявил Тягнибок.
Лидер украинских националистов подчеркнул, что Украине нужны не просто посреднические миссии, а прямая военно-техническая помощь. Он также призвал к действенным международным правовым и экономическим санкциям в отношении России.
«За грубое нарушение норм международного права (в частности, относительно незыблемости межгосударственных границ), нарушения прав человека, совершенные военные преступления, путинская Россия будет отвечать перед Международным судом ООН и Международным трибуналом в Гааге. Имущество оккупанта за рубежом должно подлежать аресту», - сказал Тягнибок.
По его словам, «Свобода» внесла на рассмотрение Верховной Рады проекты обращений к Генассамблее ООН, ОБСЕ и Совету Европы, которые инициируют расследование фактов нарушения Россией международного права и основных прав человека, и дальнейшее исключение РФ из состава этих организаций.
Напомним, вчера в результате семичасовой встречи внешнеполитических ведомств Украины, ЕС, США и России в Женеве был принят документ о деэскалации конфликта в Донбассе. Согласно этому заявлению, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, а административные здания - освобождены. Также предусмотрена амнистия всех протестующих, за исключением совершивших тяжкие преступления.