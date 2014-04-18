Тягнибок считает, что Россию надо исключить из основных международных организаций

Об этом Тягнибок заявил, комментируя вчерашние четырехсторонние переговоры в Женеве о разрешении конфликта на востоке Украины.

«Реакция ЕС и США на действия Путина не должна ограничиваться призывами к умиротворению агрессора. Нельзя допустить превращения Женевской конференции в Мюнхенскую 1938 года, когда западные демократии под давлением гитлеровской агрессии сдали Чехословакию. Для сдерживания российской агрессии на постсоветском пространстве - в частности, в Украине - необходимо сформировать международную антипутинскую коалицию», - заявил Тягнибок.

Лидер украинских националистов подчеркнул, что Украине нужны не просто посреднические миссии, а прямая военно-техническая помощь. Он также призвал к действенным международным правовым и экономическим санкциям в отношении России.

«За грубое нарушение норм международного права (в частности, относительно незыблемости межгосударственных границ), нарушения прав человека, совершенные военные преступления, путинская Россия будет отвечать перед Международным судом ООН и Международным трибуналом в Гааге. Имущество оккупанта за рубежом должно подлежать аресту», - сказал Тягнибок.

По его словам, «Свобода» внесла на рассмотрение Верховной Рады проекты обращений к Генассамблее ООН, ОБСЕ и Совету Европы, которые инициируют расследование фактов нарушения Россией международного права и основных прав человека, и дальнейшее исключение РФ из состава этих организаций.

Напомним, вчера в результате семичасовой встречи внешнеполитических ведомств Украины, ЕС, США и России в Женеве был принят документ о деэскалации конфликта в Донбассе. Согласно этому заявлению, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, а административные здания - освобождены. Также предусмотрена амнистия всех протестующих, за исключением совершивших тяжкие преступления.