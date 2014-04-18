Кабмин выделил полгода на обсуждение децентрализации власти

Кабинет Министров Украины постановил до 1 октября текущего года провести обсуждение изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Это решение было принято вчера вечером, 17 апреля, на внеочередном заседании Кабмина. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, организовать и обеспечить обсуждение соответствующих изменений в Конституцию поручено министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям.

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К обсуждению планируют привлечь органы местного самоуправления, их ассоциации, общественность, научные и деловые круги.

Координировать процесс будет Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства .