ГПУ открыла третье производство в отношении Царева за призывы к сепаратизму

"В Единный реестр досудебных расследований внесены сведения о том, что 11 апреля текущего года во время выступления на митинге в г. Донецке народный депутат Украины Олег Царев выразил публичные призывы к изменению территориальной целостности Украины путем ее федерализации", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебное расследование начато по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что аналогичное уголовное производство начато прокуратурой Луганской области.Читайте такжеЦарев поддержал сепаратистов в Луганске

Кроме этого, прокуратурой г. Киева начато производство по факту совершения Олегом Царевым действий, направленных на изменение границ территории Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), а также за призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, совершенные лицом, которое является представителем власти с использованием средств массовой информации (ст.109 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия во всех регионах, где выявлены факты преступной деятельности Царева.

После этого указанные материалы о призывы к сепаратизму будут объединены в одно уголовное производство.Читайте такжеПрокуратура открыла уголовное производство против Царева за сепаратистские идеи

Как отметили в Главном управлении надзорной деятельности в уголовных процессах следователей органов прокуратуры, согласно ст. 10 Закона Украины «О прокуратуре» Генеральной прокуратурой Украины осуществляется координация работы правоохранительных органов по противодействию преступным посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и насильственную смену или свержение конституционного строя, ответственность за которые предусмотрена статьями 109, 110 УК Украины.

С этой целью в Генеральной прокуратуре Украины создана рабочая группа из числа руководителей самостоятельных структурных подразделений, которой уже принят ряд мер к активизации работы правоохранительных органов и мониторинга информации о причастности к фактам сепаратизма и посягательств на территориальную целостность государства народных депутатов Украины.

Сейчас следователями органов прокуратуры расследуется ряд актуальных уголовных производств.