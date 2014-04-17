Тарута собирается прийти на митинг за единство Украины
16:50, 17 апреля 2014Политика
0 0
Губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что сегодня на митинге в поддержку единства Украины будут предприняты все меры безопасности.
Тарута собирается на митинг
«Вчера организаторы митинга обратились ко мне с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности. Я встречался с руководителями правоохранительных органов и они заверили, что сделают все максимально возможное для безопасного проведения этого митинга», - цитирует Таруту "Сегодня".
Также Сергей Тарута добавил, что если найдет время, то и сам придет на митинг и примет в нем участие.
В то же время по сообщениям правоохранителей, порядок на митинге будут обеспечивать 1200 милиционеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter