Тарута собирается прийти на митинг за единство Украины

«Вчера организаторы митинга обратились ко мне с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности. Я встречался с руководителями правоохранительных органов и они заверили, что сделают все максимально возможное для безопасного проведения этого митинга», - цитирует Таруту "Сегодня".

Также Сергей Тарута добавил, что если найдет время, то и сам придет на митинг и примет в нем участие.

В то же время по сообщениям правоохранителей, порядок на митинге будут обеспечивать 1200 милиционеров.