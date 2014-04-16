Донецкие патриотические организации хотят видеть лидеров страны на митинге Единства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в Комитете патриотических сил Донбасса, который выступил организатором завтрашнего митинга.

«Констатируя неспособность власти защитить Донбасс от сепаратистского радикализма, видя ее нежелание организовать реальное гражданское сопротивление террористам, захватывающим органы власти и заложников, патриотической части населения Донецка ничего не остается, как выразить мирным митингом свое несогласие с происходящим. Люди требуют возможности проявить свою гражданскую позицию», - говорится в обращении Комитета.

Взяв на себя инициативу, Комитет объявил о проведении митинга «С молитвой за Украину» на 18.00, 17 апреля, на площади Ленина.

Читайте такжеДонецкие сепаратисты пообещали, что не помешают завтра проукраинскому митингу

В Комитете сообщили, что сепаратисты, захватившие ОГА, уже заявили в СМИ о готовящихся ими провокациях и угрозе вооруженного нападения на мирный митинг.

«Это можно расценивать, как акцию запугивания людей с целью недопущения невыгодной им демонстрации реального общественного мнения Донецка.

Но возможно, что люди, преступившие рамки всех законов, действительно, настолько обезумели, что готовы заняться открытым террором по отношению к мирным людям», - сказано в обращении. Поэтому в Комитете считают, что «в этот тяжелый момент руководители страны и политических сил, лидеры донецкого региона и Донецка, должны быть в Донбассе и с Донбассом, со своим народом, на площади Ленина в Донецке, и своим присутствием на митинге за единство Украины они должны продемонстрировать свою гражданскую позицию и быть гарантами обеспечения безопасности рядовых участников митинга».

Читайте такжеКомитет патриотических сил Донбасса требует от правительства решительных действий по отношению к сепаратистам

«Мы обращаемся к вам, господа: Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тимошенко, Кличко, Симоненко, Аваков, Парубий и другие. Самолет до Донецка летит немногим более часа. Если нужно, мы оплатим вам перелет. Прилетайте в Донецк и будьте рядом с народом, защитить который вы не хотите или не в состоянии. Проведите прямо в Донецке совещание Совета национальной безопасности и примите конкретные и действенные решения!», - призвали организаторы митинга. Также они обратились к донецким губернатору и мэру: «Мы обращаемся к вам: господа Тарута и Лукьянченко, - придите на митинг и покажите свое отношение к расколу страны и развязыванию гражданской войны в регионе. Ситуация такова, что быть хорошим для всех уже невозможно. Время требует решительных действий и четкой гражданской позиции».

«Митинг в Донецке 17 апреля должен стать моментом истины: кто с кем и для чего стоит в этой жизни», - заключено в обращении.

Справка УНИАН. В Донецке русскоязычные патриоты Украины, которые представлены различными общественными и политическими организациями, объединились в Координационный комитет патриотических сил Донбасса. Созданный комитет принял свой Манифест, в котором определены цели создания комитета - предотвращение раскола страны, защиты Донецого региона и недопущения втягивания его в гражданский и военный конфликты.

«Заявляя верность нашей Родине, Украине, мы берем на себя координацию патриотических сил в регионе и помощь властям в установлении стабильности, законности и предотвращении гражданского противостояния»,- заявлено в подписанном Манифесте. Также в нем указаны основные цели комитета: «Мирный Донбасс; единая Украина; восстановление общественного порядка; гражданский диалог; сохранение и соблюдение прав и свобод граждан Донбасса».