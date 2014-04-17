Шульц призвал Кремль прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц заявил после переговоров с народным депутатом, кандидатом в президенты Украины Петром Порошенко в помещении Европейского парламента.

"Российское правительство должно всецело уважать территориальную целостность Украины, воздерживаться от любых насильственных действий против Украины и не поддерживать сепаратистские силы в восточных частях Украины", - подчеркнул Шульц.

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"Украина - суверенная страна, которая имеет полную поддержку Европейского парламента в защите своей территориальной целостности, защите своей территории, независимости, своих правительственных учреждений. Мы полностью поддерживаем демократические силы Украины, ее легитимное правительство", - добавил президент Европарламента.

Порошенко заявил, что Украина в настоящее время переживает один из самых трудных периодов своей истории и поблагодарил Европу за поддержку.

"В настоящее время - один из самых трудных периодов украинской истории. Украина в настоящее время находится под агрессией - не только осуществлена оккупация Крыма как украинской территории, а также осуществляется агрессия против двух регионов Украины на востоке, где российские спецслужбы дестабилизировали ситуацию", - сказал Порошенко.