Путин: Западные украинцы были второсортными, отсюда истоки национализма

Президент России Владимир Путин считает украинцев составляющим российского народа. Об этом он сказал во время прямой линии, сообщает Украинская правда.

В частности, Путин сказал, что желание поссорить Украину и Россию, "растянуть единственный по сути народ уже является предметом международной политики на протяжении веков".

При этом он обратился к идеям "Белого движения" .

"Если вы посмотрите на высказывания лидеров "Белого движения", поймете, что, несмотря на противоречия с большевиками, они никогда не допускали даже мысли о возможном разделе между Украиной и Россией. Потому что всегда считали, что это часть единого пространства, что это единый народ. Они были абсолютно правы", - заявил Путин.

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Он выразил сожаление, что украинцы и россияне живут в разных государствах.

"Но сегодня так случилось, что мы живем в разных государствах. И эта политика растяжения, ослабление и одной, и другой составляющей общего народа продолжается. Достаточно в мире сил, которые опасаются нашего могущества. Как говорил один из наших государей: нашей огромности. Поэтому стараются измельчить", - заявил Путин.

При этом он заявил, что на западе Украины процветает национализм и даже возрождается неонацизм.

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"Там, где процветает национализм и даже возрождается неонацизм - это западные части Украины. Частично они находились в Чехословакии, частично в Польше, в Венгрии. И нигде и никогда они не были полноценными гражданами этих стран. Это что-то там внутри у людей созревало", - сказал он.

Путин заявил, что украинцы, которые проживают на западе страны, были в этих государствах второсортными людьми.

"То, что они были людьми второго сорта в этих государствах подзабылось. Но в исторической памяти, под коркой, где-то в душе там закопано. И отсюда истоки этого национализма", - сказал он.

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По его словам, у жителей центра и востока Украины другой менталитет.

"Оказавшись в составе Украины, собранной по частям в советское время. Людям трудно понимать друг друга. Но нужно помочь им . Какова наша роль. Роль - доброго соседа, близкого родственника", - заявил хозяин Кремля.

Он пожелал, чтобы его услышали за океаном.