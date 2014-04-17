Президент РФ назвал россиян и украинцев "единым народом"

Об этом он заявил во время прямой линии.

В частности, он считает, что в мире проводится политика, направленная на то, чтобы "поссорить, растащить единый по сути народ".

По его словам, участники белого движения "никогда не допускали даже мысли о разделе Украины и России".

Также он сравнил события в Украине с событиями в Югославии.

Читайте такжеПутин заговорил о царских временах и назвал юго-восточную Украину «Новороссией»Напомним, одним из главным аргументов вторжения в Крым и его аннексии Россией был этноцентрический - необходимость "защиты" русскоязычного населения.

Таким образом, высказывание Путина о принадлежности украинцев к российскому народу, возможно, может стать основанием для попытки полной аннексии страны.