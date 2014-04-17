Путин заявил, что Россия может не признать выборы президента Украины 25 мая

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Мы действительно считает сегодняшние власти нелегитимными, они таким быть не могут – у них нет общенационального мандата на управления страной. В месте с тем, мы не отказываемся от контактов», - сказал Путин.

По его словам, идут контакты на министерском уровне, на уровне премьер-министров, парламентариев.

Путин отметил, что президентская гонка проходит абсолютно не допустимо и в неприемлемых формах.Читайте такжеОснований для экстрадиции Януковича нет, он легитимный президент - генпрокурор РФ

«Если дальше все так будет происходить таким образом, мы, конечно, не сможем признать все, что будет происходить после 25 мая легитимно. Какие же это легитимные выборы, если на кандидатов с востока постоянно избивают, обливают чернилами и так далее, не допускают до встреч с избирателями. Что это за избирательная компания?», - сказал Путин.

При этом он заявил, что по Конституции Украины, если ее не поменять, то новые выборы проводить при «действующем президенте Януковиче» невозможно.

По его словам, чтобы выборы были легитимными нужно изменить Конституцию и поговорить о федерализме и децентрализации.