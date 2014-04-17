Россия находится в контакте со всеми кандидатами в президенты Украины – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Мы в контакте со всеми», - сказал Путин и отметил, что лидером гонки является Петр Порошенко. «Значительная часть его бизнеса в России, он производит у нас конфеты и карамель, которые многие пробовали, даже не зная, что хозяином этого предприятия является господин Порошенко», - сказал Путин.Читайте такжеПутин заявил, что Россия может не признать выборы президента Украины 25 мая

Также он подчеркнул, что лично знает Юлию Тимошенко. «Она хоть и призывает расстреливать русских из атомного оружия, думаю, что это было сделано, скорее всего, в ходе эмоционального срыва, но мы с ней знакомы», - сказал Путин и напомнил, что именно с Тимошенко подписывал действующие газовые контракты, который ее соратники по партии «отказываются выполнять».

«У нас в свое время с ней были достаточно добрые деловые отношения», - добавил Путин.

При этом он отметил, что не знает лично представителей востока Украины – Олега Царева и Михаила Добкина, но «в целом мы представляем, что это за люди и разумеется, будем работать со всеми».