Постпред Британии в ООН потребовал от России отвести свои войска от границ Украины
Постоянный представитель Великобритании Марк Лайалл Гран заявил, что его страна требует от России отвести свои войска от украинских границ
Об этом он заявил во время Совета Безопасности ООН.
Гран напомнил России, что она не может пользоваться ситуацией в Украине как предлогом для своей военной деятельности.
"Мы обращаемся к России с простым призывом: прекратите вмешиваться во внутренние дела Украины. Отведите свои войска от украинской границы. Отзовите разрешение на использование российских Вооруженных Сил в Украине. Начните прямой диалог", - подчеркнул он.
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По слован Грана, факты о событиях в Украине, предоставленные постпредом России в ООН Виталием Чуркиным надуманные и необоснованные.
"Сегодня представитель России снова говорил о надуманных фактах относительно того, что происходит на Востоке Украины. Я не сомневаюсь в том, что дальнейшее расследование докажет необоснованность этой российской риторики", - отметил он.