Постпред Британии в ООН потребовал от России отвести свои войска от границ Украины

Об этом он заявил во время Совета Безопасности ООН.

Гран напомнил России, что она не может пользоваться ситуацией в Украине как предлогом для своей военной деятельности.

"Мы обращаемся к России с простым призывом: прекратите вмешиваться во внутренние дела Украины. Отведите свои войска от украинской границы. Отзовите разрешение на использование российских Вооруженных Сил в Украине. Начните прямой диалог", - подчеркнул он.

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По слован Грана, факты о событиях в Украине, предоставленные постпредом России в ООН Виталием Чуркиным надуманные и необоснованные.

"Сегодня представитель России снова говорил о надуманных фактах относительно того, что происходит на Востоке Украины. Я не сомневаюсь в том, что дальнейшее расследование докажет необоснованность этой российской риторики", - отметил он.