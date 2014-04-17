Регионал: ПР выступает за унитарную Украину с дальнейшим расширением прав регионов

Об этом он сказал на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Депутат отметил, что, согласно заключению некоторых экспертов, федерализация Украины приведет к гибели ее как государства.

”Почему трудно сегодня проводить федерализацию в Украине?”, - сказал Карташов и добавил, что регионам необходимо предоставить определенную самостоятельность в процессе проведения децентрализации власти.

Депутат выразил мнение, что федерализация - это ”высшая форма обустранивания государства”.

При этом он считает, в Украине до сих пор нет ”такой элиты” и ”таких правовых отношений”, которые необходимы, чтобы нормально жить при федеральном устройстве.

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”Поэтому для нас сегодня определено Богом и людьми унитарное государство”, - сказал депутат.

Он добавил, что когда ”мы получим в достаточной мере развитие”, можно будет говорить о федерализации.

В то же время, на уточнение о том, что партия, которую он представляет, выступает за федерализацию, Карташов отметил, что за федерализацию выступают отдельные представители, но это не является позицией партии в целом.

”Мы видим развитие Украины в унитарном государстве с последующим расширением прав регионов - это и является главной политикой Партии регионов”, - сказал Карташов.