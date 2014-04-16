Жириновский угрожал Парубию по телефону
03:36, 16 апреля 2014Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в телефонном разговоре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Парубием требовал отвести войска от Краматорска, где якобы ведутся бои.
Жириновский угрожал Парубию по телефону / xsport.ua
Видео такого разговора удалось записать журналистам во время неформальной встречи с Парубием, сообщает Обозреватель.
"Мы сами знаем, как защитить Украину. Большой есть Вам совет – чтобы те спецназовцы, которые перешли границу и сейчас используют детей и женщин, ставя их перед собой, их нужно отозвать. Потому что это военное преступление", - ответил Парубий.
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По словам секретаря СНБО, Жириновский угрожал ему личной ответственностью за происходящее.
"Подумайте про себя", - намекал Жириновский.
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