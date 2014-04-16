Кабмин призывают не сокращать выплаты ветеранам

Отмена ежегодных разовых выплат к 5 мая ветеранам Великой Отечественной войны является недопустимой. Об этом заявила кандидат на должность Президента Украины Наталия Королевская во время общения с жителями Херсона. Она сообщила, что уже направила соответствующее обращение к правительству.

"Существует угроза отмены правительством выплат ветеранам к 5 мая. Такой шаг со стороны власти был бы чрезвычайно несправедливо относительно них, поскольку именно ветераны защищали Украину и отстраивали ее после войны. Поэтому, я направила обращение к Правительству относительно недопустимости таких действий", - сказала она.

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Наталия Королевская отметила, что в государственном бюджете на 2014 годпредусмотрены 819 млн. грн. на выплату этой ежегодной разовой помощи, а поэтому сокращение данной статьи может существенно ударить по социальной защите 1 млн. 716 тыс. ветеранов. Особенно, не по-человечески это будет выглядеть на фоне того, что в мае в Украине будут отмечать 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодня уже тысячи семей по всей Украине страдают от принятого Верховной Радой закона относительно противодействия финансовому кризису. Это пенсионеры, которые не получили пересчет выплат в марте, и бюджетники, которым сократили заработные платы и много других социально уязвимых категорий граждан. Ветераны войны, которые за благосостояние Украины отдавали свое здоровье, не должны пострадать в борьбе с экономическим кризисом", - отметила она.

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Наталия Королевская напомнила, что ранее уже обратилась в Конституционный Суд с просьбой дать правовую оценку соответствующему закону, поскольку Конституцией четко предусмотрено, что ни один закон не может суживать права и гарантии граждан, в частности и социальные.

"В то же время, принятый закон, не просто их суживает, а кое-где и отменяет такие гарантии, как случилось с выплатами по уходу за ребенком до трех лет. Реформы ни к коем случае не должны происходить за счет наиболее уязвимых граждан" - сказала кандидат в Президенты.