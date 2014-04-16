На въездах в Сумы строят блокпосты

Для предотвращения проникновения сепаратистских групп на территорию Сум, активисты " Народной самообороны" и «Правого сектора» строят блокпосты на окраинах города, сообщает Радио Свобода.

Первый блокпост уже достроили, оснастили освещением, поставили дежурных. Такие же блокпосты собираются поставить на всех въездах в Сумы.

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Инициаторы усиления обороны города объясняют - учитывая события на востоке Украины, это необходимые меры безопасности. Пусть не решающие, но существенные.

«Военной ценности эти блокпосты не несут, но благодаря им мы сможем быстро уведомить органы власти и, собственно, оперативно среагировать», - пояснил Радио Свобода координатор сумского «Правого сектора» Николай Сурженко.

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За несколько часов общественность Сум дособирала и привезла на вновь созданный блокпост все, чего не хватало: шины, бензин, дрова, бочки для костров, пищу и воду. Обещают помогать и в дальнейшем.

«Мы должны обороняться. Мы, от общины, будем по максимуму помогать. Мы объединимся и у нас все получится. Мы отстоим свой город и свою область», - говорит гражданская активистка Марина Зигерлиг.

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Член исполкома Сумского городского совета Сергей Беседин сообщил, что уже есть договоренность с милицией про совместное дежурство, а также с «автодором», который пообещал поставить соответствующие знаки у блокпоста.

Ранее о создании похожих блокпостов для недопущения сепаратистов объявили в Запорожье и Днепропетровске.

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