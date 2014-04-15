Харьковская милиция обыскивает офисы сепаратистов

Активист харьковского Евромайдана Владимир Чистилин на собственной странице в Facebook пишет, что милиционеры работают в помещении, где располагаются также организация "Защитники Харькова" и другие структуры, которые инициировали и активно участвовали в акциях в поддержку федерализации Украины. Немало из которых завершались избиением евромайдановцев и попытками захвата административных зданий в Харькове.

Как пишет ТСН, официально свою активность правоохранители пока не комментируют.