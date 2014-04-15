Турчинов приказал не платить зарплаты нардепам за пропущенные дни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, открывая вечернее заседание Верховной Рады, он заметил, что отфракции КПУ присутствовал лишь один депутат.

Читайте такжеТягнибок: коммунисты сами подожгли свой офис в Киеве

«Я прошу не начислять за сегодняшний день зарплату депутатам от фракции коммунистов, которые отсутствуют. Они решили, что можно утром выступить, а вечером ходить на работу не нужно», - сказал Турчинов, поручив аппарату «начислять зарплату депутатам по факту присутствия на рабочих местах».