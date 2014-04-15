Обама обвинил Россию в поддержке протестов в Украине
Президент США Барак Обама в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с тем, что российская сторона, по его мнению, поддерживает действия пророссийских активистов на востоке Украины.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет Газета.Ru.
Обама также отметил растущую политическую и экономическую изоляцию России и «дал понять, что потери, которые уже понесла Россия, увеличатся, если эти действия продолжатся».
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В ходе разговора Обама также призвал всех вооруженных людей в Украине, которые не являются частью регулярной украинской армии, «сложить оружие».
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора двух лидеров, президент России Владимир Путин призвал Обаму максимально использовать имеющиеся у американской стороны возможности, чтобы не допустить применения силы и кровопролития.