Обама обвинил Россию в поддержке протестов в Украине

Об этом сообщили в Белом доме, пишет Газета.Ru.

Обама также отметил растущую политическую и экономическую изоляцию России и «дал понять, что потери, которые уже понесла Россия, увеличатся, если эти действия продолжатся».

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В ходе разговора Обама также призвал всех вооруженных людей в Украине, которые не являются частью регулярной украинской армии, «сложить оружие».

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора двух лидеров, президент России Владимир Путин призвал Обаму максимально использовать имеющиеся у американской стороны возможности, чтобы не допустить применения силы и кровопролития.