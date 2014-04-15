На Западе не исключают полномасштабного вторжения России в Украину

"Выступая вместе с новым премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом на мероприятии в Берлине в память о Первой мировой войне, Габриэль призвал Европу помнить об уроках двух мировых войн и о том, что свободу и безопасность нельзя принимать как данность", - говорится в сообщении.

Кризис в Украине показал, что старый джин геополитики с позиции силы вновь вырвался из бутылки, заявил Габриэль, который занимает также пост министра экономики и энергетики, пишет Украинская правда.

Кроме того, экономист Института международной экономики Питерсона Андерс Аслунд не исключает полномасштабного военного вторжения России в Украине и захват Киева.

Об этом он написал в публикации на сайте Института.

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"Последние события в Украине, включая захват российскими спецназовцами милицейских участков на востоке Украины, очевидно, указывают, что у Путина есть план дестабилизировать регион и использовать созданный хаос как повод для вторжения", - отметил Аслунд.

"Нельзя исключать вероятность российского военного вторжения в Украину, включая столицу Киев. Пора Западу перестать ждать, и ужесточить санкции против России, чтобы не допустить катастрофы", - считает экономист.

По мнению Аслунда, демократический прорыв Украины и ее интеграция в Европу является вызовом системе Путина.

Он считает, что президент РФ не отступит от своей цели, если не столкнется со "страшными препятствиями".

Аслунд считает, что США и ЕС не успевают за ситуацией.

"Учитывая то, что Путин начал войну на Востоке Украины, было бы слишком оптимистично считать, что санкции его остановят. Более того, Запад вероятно вызывает у Путина меньше уважения чем президент Кеннеди у Хрущева после провального саммита в Вене в 1961-м году. Та катастрофа привела к Кубинскому ракетноу кризису", - написал Аслунд.

"После войны России в Грузии в августе 2008-го, Запад немного пошумел, но скоро затих, проигнорировав российскую агрессию. Очевидно, Путин ожидает, что так будет и в этот раз", - добавил он.

"Ввиду отсутствия уважения к себе, Запад должен немедленно и ощутимо усилить санкции почти до уровня тех, которые действуют против Ирана. Вероятно, этого не хватит, чтобы остановить войну в Европе, но Запад должен наконец стать серьезнее", - пишет Аслунд.

По мнению экономиста, "Россия слишком слаба, чтобы быть настолько агрессивной, и у нее нет союзников".

Аслунд убежден, что Запад должен немедленно предоставить Украине оружие.

"Путин не заинтересован ни в одном сценарии, при котором все стороны останутся в выигрыше. Для него победа, это когда проигрывает его враг", - пишет Аслунд.