США готовы к новым санкциям против России - министр финансов

Об этом заявил сегодня министр финансов США Джейкоб Лью, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, США вместе с союзниками полностью готовы и к новым существенным санкциям против России, которая продолжает эскалацию положения в Украине, в частности, своей очевидной поддержкой вооруженных боевиков на востоке Украины, сказал американский чиновник после встречи в Вашингтоне с министром финансов Украины Александром Шлапаком.

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На этой встрече стороны подписали заемные гарантии США для Украины на сумму в 1 миллиард долларов.

Эти гарантии станут дополнением программы помощи и реформ, которую правительство Украины сейчас согласовывает с Международным валютным фондом, говорится в заявлении Вашингтона.

Средства, привлеченные в эти гарантии, должны укрепить усилия Украины, направленные на осуществление реформ с одновременной защитой наиболее уязвимых слоев.

Сегодня же Европейский союз объявил о предоставлении Украине займа на сумму в почти 1 миллиард евро, которые добавятся к уже согласованным, но еще не предоставленным 610 млн евро.

МВФ и Украина сейчас согласовывают программу реформ, под которую Киев сможет получить от фонда от 14 до 18 миллиардов долларов

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