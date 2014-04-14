США готовы к новым санкциям против России - министр финансов
США продолжат применять санкции против России за нарушение ею суверенитета Украины и из-за ее незаконную и нелегитимную интервенцию в Крыму и оккупацию полуострова.
Об этом заявил сегодня министр финансов США Джейкоб Лью, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, США вместе с союзниками полностью готовы и к новым существенным санкциям против России, которая продолжает эскалацию положения в Украине, в частности, своей очевидной поддержкой вооруженных боевиков на востоке Украины, сказал американский чиновник после встречи в Вашингтоне с министром финансов Украины Александром Шлапаком.
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На этой встрече стороны подписали заемные гарантии США для Украины на сумму в 1 миллиард долларов.
Эти гарантии станут дополнением программы помощи и реформ, которую правительство Украины сейчас согласовывает с Международным валютным фондом, говорится в заявлении Вашингтона.
Средства, привлеченные в эти гарантии, должны укрепить усилия Украины, направленные на осуществление реформ с одновременной защитой наиболее уязвимых слоев.
Сегодня же Европейский союз объявил о предоставлении Украине займа на сумму в почти 1 миллиард евро, которые добавятся к уже согласованным, но еще не предоставленным 610 млн евро.
МВФ и Украина сейчас согласовывают программу реформ, под которую Киев сможет получить от фонда от 14 до 18 миллиардов долларов
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