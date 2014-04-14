МИД: Кремль делает самую трагическую ошибку в своей истории

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Россия любой ценой хочет парализовать развитие Украины. "Не федерализация, а парализация Украины - вот, что сегодня интересует Кремль", - сказал он, добавив, что российская власть пытается создать условия долгосрочной дестабилизации в Украине.

"Россия остерегается переговоров в Женеве. Мы имеем основания полагать, что ради этого российские спецслужбы будут делать все возможное, чтобы сорвать эти переговоры, которые запланированы на 17 апреля", - сказал Лубкивский. Он также заметил, что Россия заинтересована в срыве президентских выборов в мае.

Читайте такжеРоссия занимается терроризмом, а не борется с ним - представитель Украины в ООН

Он убежден, что сегодня происходит агрессия против Украины: «Это фактически война, развернутая Россией на всех уровнях, в том числе ведется и информационная война».

Лубкивский считает, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, что приводит ее к самоизоляции. "Шантаж, ложь, двойные стандарты - это дно, до которого опустилась российская пропаганда, официальные российские факторы, и сегодня международная репутация России утрачена. И у нас нет никакого удовольствия от такой констатации", - сказал он.

Лубкивский отметил, что сегодня нужно объединить все международные усилия, чтобы вернуть Россию к цивилизованным правилам сосуществования иностранных государств.

Он заметил, что именно для недопущения агрессии сегодня украинской властью начата антитеррористическая операция. "Потому что Россию не интересуют никакие референдумы, никакая стабилизация в Украине - сегодня все усилия направлены, чтобы подорвать те процессы, которые начались, - процессы консолидации, процессы реформ, процессы движения вперед. Именно поэтому наш ответ должен заключаться в стабилизации ситуации", - отметил Лубкивский.

Он подчеркнул, что очень важно обеспечить мир и спокойствие в восточных областях. Он считает, что если бы что-то подобное происходило на территории России, там бы уже бросали бомбы, как это Россия уже делала в Чечне.

"Мы говорим российским дипломатам - продолжайте переговоры, к сожалению, мы видим, что российская политика остается агрессивной, и они пытаются сделать все, чтобы взорвать процесс переговоров. Мы открыты к переговорам. Это наши четкие намерения - мы хотим, чтобы Россия вернулись к цивилизованным правилам существования, но этот выбор - за Россией. Мы делаем все во избежание жертв, кровопролития, чтобы остановить терроризм и сепаратизм", - подчеркнул Лубкивский.

По его словам, все зависит от позиции Кремля, "который начал самую трагическую ошибку в своей истории, и эта ошибка принесет им непредсказуемые следствия". "Это драма Российского народа", - добавил заместитель министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе была достигнута предварительная договоренность о том, что 17 апреля в Женеве должна состояться встреча представителей России, США, Украины и Евросоюза.

Однако в эти выходные, 12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины.

13 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Кэрри заявил, что четырехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса будет сорвана, если к жителям юго-востока Украины будет применена сила.

В свою очередь, Кэрри предупредил руководителя МИД России, что РФ ждут новые санкции, если она не предпримет шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины.