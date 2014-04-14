Наблюдатели ООН: здания в Славянске "захватывали хорошо вооруженные ополченцы"

С такой версией выступил в воскресенье на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, наблюдатели ООН "видели вооруженных ополченцев с АК-47, пулеметами и снайперскими винтовками".

Помощник генсека утверждает, что начиная с 6 апреля "вооруженные лица" занимали государственные здания и конфисковали огнестрельное оружие в Донецке, Луганске и Харькове.

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"За последние 24 часа волнения и захват государственных зданий продолжался по крайней мере еще в пяти городах восточной Украины, включая города Славянск, Краматорск и Дружковку", - считает он.

Оскар Фернандес-Таранко утверждает, что в ходе манифестаций в Харькове в воскресенье были ранены примерно 50 человек.