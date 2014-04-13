Россия выносит на срочное рассмотрение ООН и ОБСЕ ситуацию в восточных областях Украины

Об этом говорится в заявлении МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Развитие обстановки на юго-востоке Украины приобретает крайне опасный характер», - говорится в комментарии.

Отмечается, что власти Украины «взяли курс на силовое подавление народных протестов, ставших реакцией на полное игнорирование законных интересов жителей юго-восточных регионов».

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«Требуем от ставленников Майдана, свергнувших легитимного президента Украины, немедленно прекратить войну с собственным народом, выполнить все свои обязательства по Соглашению от 21 февраля (предполагает возвращение Януковича к власти)», - подчеркивается в заявлении.

При этом МИД России обвиняют западные страны в нарушении этого соглашения.

«Западные спонсоры майданщиков, особенно те, кто засвидетельствовал упомянутое Соглашение, а также стоящие за ними США, обязаны обуздать вышедших из-под контроля подопечных, заставить их отмежеваться от неонацистов и прочих экстремистов, прекратить применение вооруженных сил против украинского народа и незамедлительно начать подлинный национальный диалог с равноправным участием всех регионов в интересах скорейшего проведения радикальной конституционной реформы», - говорится в документе.

При этом в МИД РФ считают, что «именно от Запада сейчас зависит возможность избежать гражданской войны в Украине».