Власть дала террористам времени до утра, чтобы сложить оружие

Об этом он сказал в телеобращении к украинскому народу.

Читайте такжеСНБО начнет крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением армии

«Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я, в подписанном Указе, дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия», - в частности сказал Турчинов.