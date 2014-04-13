Власть дала террористам времени до утра, чтобы сложить оружие
19:05, 13 апреля 2014Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ, которым гарантирует неприменение наказания для тех, кто не стрелял в силовиков и сложит оружие до утра понедельника.
Александр Турчинов / REUTERS
Об этом он сказал в телеобращении к украинскому народу.
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«Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я, в подписанном Указе, дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия», - в частности сказал Турчинов.
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