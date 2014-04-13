РФ даст "народному ополчению" Крыма официальный статус - Аксенов

"Народное ополчение" Крыма, в которое были преобразованы "силы самообороны" республики, приобретет официальный статус в правовом поле РФ по примеру кубанского казачества.

Об этом заявил нелегитимный премьер-министр республики Сергей Аксенов на церемонии награждения представителей "народного ополчения", передает ИТАР-ТАСС.

"Согласованный вопрос нами с руководством Российской Федерации позволит нам легализовать крымскую самооборону в ближайшее время в правовом поле Российской Федерации по примеру кубанского казачества", - сказал Аксенов.

Незаконный премьер подчеркнул, что руководство России "высоко оценило деятельность самообороны Республики Крым".

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром "референдум" о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

Читайте такжеРоссия усилит цензуру в Крыму

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является "демократическим правовым государством" в составе России.