Среди захватчиков горотдела милиции в Славянске были российские спецназовцы - эксперт

11:02, 13 апреля 2014
Политика
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Городской отдел милиции в Славянске захватили спецназ из России. 

Славянск

"Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление»: среди захвативших горотдел МВД в г.Славянске идентифицированы военнослужащие спецназа ГРУ ГШ ВС РФ", - написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице  Facebook. 

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