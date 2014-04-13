Среди захватчиков горотдела милиции в Славянске были российские спецназовцы - эксперт

Городской отдел милиции в Славянске захватили спецназ из России.

"Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление»: среди захвативших горотдел МВД в г.Славянске идентифицированы военнослужащие спецназа ГРУ ГШ ВС РФ", - написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

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